Как сделать опалубку вокруг дома

18 Ноябрь 2016 Стройэксперт Просмотров: 12045

Технология строительства частного дома сложна и состоит из целого ряда отдельных работ. Часто наиболее важная из них не удостаивается должного внимания, что может привести к значительным финансовым потерям и беспокойству жильцов. Речь идет об изготовлении отмостки фундамента, которую чаще называют опалубка дома.

Назначение отмостки и ее основные параметры

Правильно изготовленная своими руками опалубка дома призвана решить ряд задач, основными из которых являются следующие:

Защита цокольной части стен дома от переувлажнения за счет ограничения количества воды, проникающей с поверхности грунта; Защита фундамента дома от переувлажнения; Создание пешеходной дорожки по периметру строения.

Исходя из вышеперечисленного, к параметрам отмостки предъявляют достаточно строгие требования. Ширина ее должна надежно перекрывать поток дождевой воды с крыши дома. Для этого ширину опалубки дома выбирают на 300 мм больше вылета края кровли за плоскость стен. При планировании использования отмостки в качестве пешеходной дорожки, расстояние от стен до края выбирают в пределах 800-1000 мм.

Обязательным элементом является небольшой, в пределах 3-7о уклон опалубки в направлении от стены дома наружу. Это необходимо для обеспечения оттока жидкости. Для более полного ее удаления по краю опалубки рекомендуют устанавливать систему отведения дождевой воды, так как сделать опалубку вокруг дома правильно, значит предусмотреть все условия ее эксплуатации.

Глубина, на которую рекомендуется выполнять укладку опалубочного пирога не должна быть менее 250-300 мм. Только в этом случае можно будет выполнить изготовление бетонной ленты достаточной прочности, надежно препятствующей проникновению влаги к фундаменту и цоколю дома.

Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом

В процессе самостоятельного изготовления опалубки дома есть несколько основных моментов, на которые следует обращать особое внимание. Подробнее о них расскажем в рамках прилагаемой подробной инструкции по выполнению данного вида работ.

Первый этап – разметка

В случае отсутствия по какой-либо причине опалубки, ее необходимо изготовить как можно быстрее, не дожидаясь, когда начнется необратимое разрушение фундамента дома. Начинаем с разметки ленты. Для этого необходимо свериться с проектной величиной вылета крыши за плоскость стен. Если найти данную величину на чертежах не удалось, определяем ее практическим путем, так как правильно сделать опалубку вокруг дома без этого не получится.

Для этого можно с края крыши, например, через чердачное окно, опустить своими руками прочную нить с прикрепленным к ее концу грузиком. После того, как колебание отвеса остановится, останется лишь отступить наружу от него необходимые 300 мм. Замерив общее расстояние от стен дома до полученной точки получим искомую ширину отмостки.

По периметру дома, отступая на требуемое расстояние, выполняем разметку опалубки дома. Для этого по углам вбиваем деревянные колышки или куски стальной арматуры длиной 250-300 мм и обвязываем их прочным капроновым шнуром. Если стены дома имеют сложную форму, это необходимо отразить и на территориальной разметке опалубки.

Этап второй – грунтовые работы

Для дальнейшей работы необходимо подготовить котлован внутри разметки глубиной около 300 мм. Для этого с помощью штыковой лопаты подрезают и извлекают грунт, складывая его по периметру рабочей зоны или распределяя по территории участка.

Выполнять данный вид работ своими руками в одиночку достаточно сложно. Лучше пригласить несколько помощников или придется затратить на тяжелый физический труд от нескольких дней до пары недель, в зависимости от наличия свободного времени.

После того, как траншея необходимого размера будет готова, дно ее необходимо тщательно выровнять с сохранением требуемого уклона от стен дома наружу и утрамбовать вручную с помощью простейших приспособлений или виброплитой.

Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка

По краю готового углубления необходимо установить ограничительную опалубку из установленных на ребро досок хвойных пород толщиной 25 мм. Ширина их должна быть на 3-5 см больше глубины траншеи. Для устойчивости доски крепят распорками и укосами к внешней части почвы вокруг дома. Поперек будущей отмостки устанавливают аналогичные доски с шагом около 1 метра. Они будут выполнять функции компенсационных швов, когда выполнится заливка опалубки своими руками.

Далее на дно траншеи настилают слой гидроизоляции и насыпают слой чистого песка толщиной около 5 см. Затем его необходимо увлажнить дождеванием с помощью простой лейки или из поливочного шланга. Мокрый песок трамбуют для увеличения его плотности. Второй слой засыпки состоит из щебня средней фракции, который также трамбуют насухо, без предварительного увлажнения. Между слоями рекомендуем уложить слой геотекстиля для предотвращения их смешивания и прорастания травы, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо максимально качественно.

Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса

Чтобы заливка бетона своими руками в опалубку была выполнена по всем правилам, необходимо изготовить и уложить в траншею армирующий каркас. Он представляет собой сетку из проволоки или стержней толщиной 6-8 мм. В строительных магазинах можно приобрести готовые детали стандартного размера.

В противном случае армирующий каркас можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо приобрести несколько десятков метров стальной проволоки и нарезать достаточное количество кусков по ширине опалубки. Аналогично режем отрезки по расстоянию между установленными поперечно досками. Через равное расстояние стержни связываем между собой стальной вязальной проволокой.

Желательно укладывать армирующую сетку не непосредственно на щебеночный слой, а приподнять ее на несколько сантиметров. Помочь в этом могут куски кирпичей, используемые в качестве подкладок.

Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки

Основным материалом, используемым для монтажа опалубки дома своими руками, является бетонная смесь. Приготовить ее можно и самостоятельно с помощью простейшей электрической бетономешалки. При отсутствии данного приспособления его можно арендовать за небольшую плату.

Второй вариант получения бетона в необходимом количестве – приобретение его на ближайшем бетоном заводе. Рассчитать требуемый объем можно исходя из геометрических параметров ленты и простейших математических формул, перемножив ширину отмостки на периметр дома и глубину заливки бетона.

Полученную тем или иным образом смесь распределяют на месте будущей опалубки дома своими руками, выливая ведрами или непосредственно из автомиксера. Главная задача при этом обеспечить поверхности бетона требуемый уклон от стен дома, так как правильно делать откосы фундамента необходимо под углом 3-7о. Для этого используется строительное правило или штукатурная терка.

Залитую своими руками отмостку оставляют на несколько дней до полного застывание и отверждения бетона. В течение данного периода желательно накрыть ленту плотной тканью, избегая чрезмерно быстрого высыхания ее рекомендуется увлажнять, особенно в жаркие летние дни.

Заключительный этап – отделка опалубки дома

Выполнив заливку бетона необходимо уложить на ленту тот или иной вид покрытия, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо не только правильно, но и красиво. Для отделки отмостки используют следующие виды материалов:

Асфальт;

Тротуарная плитка;

Природный камень.

Укладывать выбранное покрытие необходимо на цементный раствор или специальные строительные влагостойкие клеи. В этом случае опалубка дома не только качественно отведет воду от стен и фундамента, но и станет украшением вашего дома.